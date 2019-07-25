Demet Özdemir'den sevgi dolu paylaşım!

Erkenci Kuş dizisinin final kararı vermesi ile birlikte oyuncunun bir sonraki projesi takipçileri tarafından merak uyandırmaya başladı. Sıkı takipte olan hayranarı Demet Özdemir'in son paylaşımını da yine yorum ve beğeni yağmuruna tuttular. Güzel oyuncu bu sefer öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenlerin içi sevgi doldu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...

Hayvan sevgisini her fırsatta paylaşımlarında da dile getiren ve onlarla keyifli anlarının pozlarını paylaşan Demet Özdemir, bu kez yavru kediyi öperken ve severken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Demet Özdemir fotoğrafın altına "Ah bir bebek buldum." notunu düştü. Özdemir’in takipçileri, bu fotoğraflara bayıldılar

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Bir saat içinde 254 bine yakın beğeni alan fotoğraflara takipçileri “Kedi de güzel, sen de güzel, asıl bebek sensin” gibi yorumlar yapıyorlar.