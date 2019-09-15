Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya mesaj! Binlerce beğeni aldı

Erkenci Kuş’un yıldızı Demet Özdemir ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya sevilen isimler arasında yer alıyorlar. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi. Sarıkaya’nın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir’de yer aldı. Özdemir’in yorumu da ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

DEMET ÖZDEMİR’DEN SERENAY SARIKAYA’YA SEVGİ DOLU MESAJ

Serenay Sarıkaya büyük beğeni toplayuan Alice Müzikali’nin 2. sezonu ile sahnelere geri döndü. Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden en son rol aldığı yapım olan Alice’ten bir fotoğrafını paylaştı. Sarıkaya’nın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir’de yer aldı. Özdemir’in yorumu da ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu