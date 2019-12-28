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  3. Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki!

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki!

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'u buluşturan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi görücüye çıktı. Özel hayatıyla ilgili sorular sorulan Özdemir'in verdiği tepki dikkat çekti.

2019 yılında ilk kez babalık sevinci yaşayan ve oğlu Ali'yi kucağına alan İbrahim Çelikkol mutluluğunu paylaştı. Demet Özdemir, gecenin sonunda koşar adım yürürken soruları yanıtladı. Özdemir, 2019'un kendisi için hayal gibi geçtiğini anlattı.

HIZLA KAÇTI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda gece eğlencesinde Magazin Hattı kamerasına takıldığı Oğuzhan Koç ile ilgili soruyu ise geçiştirdi. Partneriyle poz verdikten sonra Özdemir'in, hızla salona kaçması dikkat çekti.

Öte yandan Demet Özdemir'in bir dönem yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in de eski sevgilisi solan Oğuzhan Koç ile görüntülenmesi çok konuşulmuştu.


Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
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