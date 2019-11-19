Demet Özdemir'den heyecanlandıran paylaşım: Hazırsak başlayalım
Evim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, dizinin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabından müjdeledi.
Erkenci Kuş dizisi final yaptıtan sonra 'Evim' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Özdemir'den beklenen paylaşım geldi. Hayranlarının merakla beklediği diziyle ilgili bir paylaşım yapan Özdemir, 'Hazırsak başlayalım' notuyla heyecan yarattı.
TEASER ÇEKİMİ YAPILDI
Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Evim dizisi, bugün teaser çekimini gerçekleştirdi. Dizi ekibi yarın ise sete çıkacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz merak ediliyor.