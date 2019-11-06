Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, "Çok yakında sete çıkıyoruz, uzun süre yoğun tempoda çalışacağım, buralarda beni pek göremeyebilirsiniz. Bugün fırsatını bulmuşken alışverişe çıkıp eksiklerimi tamamlamak istedim" dedi.

Uzun bir alışveriş turunun ardından yakın arkadaşlarıyla kahve içen Özdemir, geç saatlerde oradan ayrıldı.