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  3. Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisindeki ünlü oyuncu ile tatil paylaşımı!

Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisindeki ünlü oyuncu ile tatil paylaşımı!

Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisindeki ünlü oyuncu ile tatil paylaşımı!

Demet Özdemir yaz tatiline Alaçatı’da devam ediyor. Erkenci Kuş dizisinin Sanem’i ekip arkadaşları ile beraber gittiği tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinin final yapacağının açıklanmasının ardından fotoğraf paylaşan güzel oyuncu fotoğrafına, “Tatil gibi ama değil gibi de” yorumunu ekledi.

Demet Özdemir yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor. Güzel ve  başarılı oyuncunun sosyal medya hesapları hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Erkenci Kuş dizisinin 51. bölümüyle final yapacağı açıklandı. Alaçatı’da tatil yapan Demet Özdemir aynı dizide rol aldığı Cey Cey karakterine hayat veren Anıl Çelik ile paylaştığı fotoğrafına, “Tatil gibi ama değil gibi de” yorumunu ekledi. 

DEMET ÖZDEMİR’DEN TATİL PAYLAŞIMI

Erkenci Kuş dizisinin oyuncularından Demet Özdemir, tatiline devam ediyor. Dizide Sanem karakterine hayat veren Özdemir, set arkadaşı Anıl Çelik ile fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erkenci Kuş dizisinde Cey Cey karakterine hayat veren Çelik de sevilen isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu fotoğrafına, “Tatil gibi ama değil gibi de” yorumunu ekledi. Özdemir’in bu fotoğrafı 7 dakika içerisinde adeta beğeni yağmuruna tutuldu ve 48 bin beğeni aldı.

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