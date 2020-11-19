19 Kasım 2020 Perşembe 09:44 | Son Güncelleme:
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek: Adalet yerini bulacak
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir, önceki akşam Bebek'te bir otelden çıkarken görüntülendi. Özdemir, Ozan Güven'le mahkemelik olan yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz'a bir kez daha destek çıktı.
Demet Özdemir önceki akşam Bebek'teydi. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, gribe yakalandığını söyledi. Özdemir, koronavirüs testi de yaptırdığını açıkladı: “Biraz gribim ama sorun yok, testlerimi yaptırdım.”
YARGI SÜRECİNDE
Özdemir geçtiğimiz gün Instagram sayfasında yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
Oyuncu, Bulutsuz’un Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara “Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim” diye yanıt verdi. Özdemir, olay ortaya çıktığında yaptığı paylaşımlarla da Güven’e tepki göstermişti.