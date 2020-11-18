Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz paylaşımı: Tarifi yok sana sarılmanın...

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen darp iddialarının ardından Deniz Bulutsuz’a destek paylaşımları yapılmıştı.

Sessizliğini koruyan Deniz Bulutsuz, Demet Özdemir’in paylaşımında ortaya çıktı. Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyanın dikkatini çekti.

"TARİFİ YOK SANA SARILMANIN"

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, “Tarifi yok sana sarılmanın. İşte tam böyle hissediyorum” notunu ekledi.

"İADE-İ FOTOĞRAF"

Demet Özdemir’in jestine Deniz Bulutsuz’dan anında cevap geldi. Deniz Bulutsuz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İade-i fotoğraf. Güzel kalbiyle sım sıkı sıkı sıkı saran biri” ifadelerini kullandı. İkilinin karşılıklı paylaşımları sevenlerinin yüzünü güldürdü.

"ÇEKİN ELLERİNİZİ"

Demet Özdemir, şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz’a sosyal medya hesabından bir destek mesajı paylaşmıştı. İşte Demet Özdemir’in paylaşımı; #Denizbulutsuz öncelikle tanıyorum …Birlikte çalıştık … Bu şiddeti kimse hak etmiyor ne olursa olsun ! Kadına şiddetin her türlüsüne bela okuyorum ! Ne biçim bir öfke bu , nasıl bir akıl tutulması ! Çekin ellerinizi artık çekin !"