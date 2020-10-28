Demet Özdemir'den akıllıca yatırım! 4 milyon lirayı gözden çıkardı

Oyuncu Demet Özdemir kiradan kurtuldu! Son yılların en popüler oyuncularından Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy’den 4 milyon liraya villa aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Acarkent’te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla ilgileniyor.

Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girmiş. Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir gibi ünlü bir ismi portföylerine eklemek için uğraşıyormuş...