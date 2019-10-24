Demet Özdemir, yeni dizisi 'Evim'le ilgili ilk kez konuştu

Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, yeni dizisi Evim'le ilgili heyecanını anlattı. Dizide İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan oyuncu, "Benim için çok heyecan verici bir yolculuk olacak. Çünkü farklı bir şey deneyeceğim. Umarım alnımızın akıyla çıkarız. Çok gerçek çok gerçek bir hikâyesi var" dedi.