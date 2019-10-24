Demet Özdemir, yeni dizisi 'Evim'le ilgili ilk kez konuştu
Erkenci Kuş'un ardından Evim dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, önceki gün 'Cinayet Süsü' adlı filmin galasına katıldı.
Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, yeni dizisi Evim'le ilgili heyecanını anlattı. Dizide İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan oyuncu, "Benim için çok heyecan verici bir yolculuk olacak. Çünkü farklı bir şey deneyeceğim. Umarım alnımızın akıyla çıkarız. Çok gerçek çok gerçek bir hikâyesi var" dedi.