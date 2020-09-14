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14 Eylül 2020 Pazartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı"

Şimdilerde 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Demet Özdemir'in, YouTuber Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige ile yakınlaştığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; Birbirlerini sosyal medyadan takibe alan Demet Özdemir ve Barış Taylan Demirige'nin, her gün buluştuğu konuşuluyor.

O İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Demet Özdemir'in adı geçtiğimiz aylarda Murat Boz ile de anılmıştı. Özdemir, Murat Boz iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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