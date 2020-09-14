Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Takvim'in haberine göre; Birbirlerini sosyal medyadan takibe alan Demet Özdemir ve Barış Taylan Demirige'nin, her gün buluştuğu konuşuluyor.

O İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Demet Özdemir'in adı geçtiğimiz aylarda Murat Boz ile de anılmıştı. Özdemir, Murat Boz iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.