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  3. Demet Özdemir-Yaman Taciroğlu aşkı sona erdi! Bitme sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi

Demet Özdemir-Yaman Taciroğlu aşkı sona erdi! Bitme sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi

Demet Özdemir-Yaman Taciroğlu aşkı sona erdi! Bitme sebebi ise herkesi şaşkına çevirdi

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu'nun aşkları kısa sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini karantinaya alan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mutluluğu çok kısa sürdü.

GÖRÜŞEMEMEK ARALARINI AÇTI

Cemiyetin ünlü modacısı Nedret Taciroğlu’nun oğlu olan Yaman Taciroğlu’nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir’in de sürekli sette olması âşıkların arasını açmış.

AŞK KISA SÜRDÜ

Anlaşmazlıkların üstüne koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinin başlaması da bu ayrılığın tuzu biberi olmuş. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ev karantinası yüzünden görüşemeyen genç âşıklar, yollarını ayırma kararı almış.


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