Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım yakınlaşmasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Can Yaman’la aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir’in, eski aşkı Seçkin Özdemir’in yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’la ortaya çıkan fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. İkili arasındaki yakınlaşma iddiaları merak konusu oldu. İşte o yakınlaşmada ilginç detay...
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım arasında çıkan aşk dedikoduları asılsız çıktı… Özdemir ve Yıldırım’ın, Seçkin Özdemir için bir araya geldikleri iddia edildi.
İddiaya göre Kaan Yıldırım, yakın arkadaşı Seçkin Özdemir ve Demet Özdemir’i barıştırmaya çalışıyor.