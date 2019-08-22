Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım yakınlaşmasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım arasında çıkan aşk dedikoduları asılsız çıktı… Özdemir ve Yıldırım’ın, Seçkin Özdemir için bir araya geldikleri iddia edildi.

İddiaya göre Kaan Yıldırım, yakın arkadaşı Seçkin Özdemir ve Demet Özdemir’i barıştırmaya çalışıyor.