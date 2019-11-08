Demet Özdemir'in 'Evim' dizisi ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'u buluşturan 'Evim' dizisi TV8'de seyirciyle buluşmak için hazırlanıyor. Erkenci Kuş'un ardından yeniden ekranlara dönecek olan Özdemir'in yeni dizisinin yayın tarihi ise merakla bekleniyor.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Konuyla ilgili merak edilenleri Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, dizinin 2 aya kadar başlayacağını belirterek, "Dizi çok güzel olacak. İkilinin fotoğraflarına bayıldım. Komedi değil dram olacak. Çok güzel hikayesi var. 2 ayda başlar."