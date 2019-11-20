Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrol oynadığı 'Evim' dizisinin çekimleri başladı

Yapımcılığını OG Medya’nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu Evim dizisinin çekimleri bugün itibariyle başladı. TV 8’de yayınlanmaya başlayacak olan ve merakla beklenen dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer alıyor. Hikayesi henüz netleşmese de dram dizisi olacak Evim’in ilk okumaları geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı.

EVİM DİZİSİ NE ZAMAN EKRANLARDA OLACAK?

TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın 2 ay sonra ekranlarda olacağının müjdesini verdiği Evim dizisi başrolü Demet Özdemir, önceki gün teaser çekimlerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmış ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. İlk kez bir araya gelecek olan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol ikilisinden güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ilk kez dram dizisinde yer alacağı için heyecanının iki katı fazla olduğunu dile getirmişti. Özdemir, “Can Yaman ile Erkenci Kuş’ta yakaladığınız uyumu İbrahim Çelikkol’la da yakalayabilecek misiniz?” şeklinde gelen bir soruya “İşimiz bu” yanıtını verdi.