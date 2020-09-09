Demet Özdemir ve Can Yaman'lı 'Erkenci Kuş' dizisi başarılara doymuyor!

Haziran 2018-Ağustos 2019 dönemlerinde yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesini yakalayan Erkenci Kuş dizisi başarılara doymuyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İtalya'da gündüz kuşağında elde ettiği yüksek reytingler nedeniyle Prime Time kuşağına alınan dizi, dün akşam büyük bir başarı elde etti.

MİLLİ MAÇTAN SONRA EN ÇOK 'ERKENCİ KUŞ' İZLENDİ

Erkenci Kuş, TV5'de 21.15'te ekrana geldi ve İtalyan Milli Takım'ın maçının ardından ikinci oldu.