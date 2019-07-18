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  3. Demet Özdemir ve Can Yaman'a kötü haber! Erkenci Kuş final mi yapıyor?

Demet Özdemir ve Can Yaman'a kötü haber! Erkenci Kuş final mi yapıyor?

Demet Özdemir ve Can Yaman'a kötü haber! Erkenci Kuş final mi yapıyor"

Star TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Erkenci Kuş 2018 yılı Haziran ayından bu yana yayındaydı.Son zamanlarda reytingleri düşen dizinin final yapacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı."Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin büyük başarısıyla bugünlere gelen Erkenci Kuş dizisi, senaryo hatalarına kurban gidecek mi?" seyirciler tarafından merak ediliyor. "Erkenci Kuş final mi yapıyor?" sorusu arama motoruna yazılmaya başladı.

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş, son dönemlerde istediği reyting düzeyine ulaşamıyor. Dizinin kötü gittiği biliniyordu ancak senaryo grubundaki değişiklik ile atlatılabileceği düşünülüyordu.Geçtiğimiz yaz başlayan ve sezonda devam eden Erkenci Kuş dizisinin bu yaz da devam edeceği ve Ocak ayında final yapacağı kararı alınmıştı. Fakat yaz sezonunda Cumartesi gününden Salı gününe alınan diziden kötü haber geldi. 

Karşısına gelen atv’nin Kimse Bilmez dizisi, reytinglerde ilk sıralara yükselirken Erkenci Kuş her hafta kan kaybetmeye devam etti ve sonunda final kararı alındı!
Gold Film imzalı Erkenci Kuş dizisi ekrana veda ediyor. Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi kadar Can ve Sanem karakterlerine hayat veren başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman’ın aşkları da çok konuşulmuştu.Bu hadta 48. bölümü ekrana gelen dizi, 3 bölüm sonra yani 51. bölümünde seyirciye veda edecek.

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