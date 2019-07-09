Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında flaş iddia!
Erkenci Kuş dizisi ile büyük çıkış yakalayan Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından ünlü çift için iki yeni dizi projesi hazırlandı.
Fenomen dizi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın önümüzdeki yıl iki yeni dizi ile ekranlarda olacak. Erkenci Kuş'un Ocak ayında final yapmasının ardından Gold Film'in yeni projeler için hemen harekete geçileceği öğrenildi.
Demet Özdemir ve Can Yaman'ın uzun süredir birlikte olduğu iddia ediliyor.