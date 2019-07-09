Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında flaş iddia!

Fenomen dizi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın önümüzdeki yıl iki yeni dizi ile ekranlarda olacak. Erkenci Kuş'un Ocak ayında final yapmasının ardından Gold Film'in yeni projeler için hemen harekete geçileceği öğrenildi.

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın uzun süredir birlikte olduğu iddia ediliyor.



