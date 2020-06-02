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  3. Demet Özdemir ve Can Yaman barıştı mı?
02 Haziran 2020 Salı 11:21 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir ve Can Yaman barıştı mı?

Demet Özdemir ve Can Yaman barıştı mı"

Can Yaman ve Demet Özdemir, birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Erkenci Kuş final yaptıktan sonra çiftin ilişki de sona ermişti.

Can Yaman finalden sonra verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisiyle arasını açtı.

O HAMLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Can Yaman geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in son paylaşımını beğenmiş, bu hamle 'barışma hamlesi' olarak yorumlanmıştı. Birkaç gün önce de objektiflere yansıyan Yaman, Özdemir'le barışmak istediği iddiasına "Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için. Bir küslüğümüz, dargınlığımız yok. Konuşmuyoruz ama severim kendisini" demişti.

FLAŞ İDDİA!

Son günlerde adı Kerem Bürsin'le anılan Demet Özdemir'le ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz'da konuşulanlara göre; Demet Özdemir eski aşkı Can Yaman ile barıştı. Özdemir'in önceki gün de Yaman'ın evinden çıkarken görüntülendiği öne sürüldü. Çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


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