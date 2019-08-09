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  3. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşkı reyting için miydi?

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşkı reyting için miydi?

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşkı reyting için miydi"

Akşam Gazetesi Yazarı Barış Kocaoğlu, Demet Özdemir'in rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı sezonluk aşka köşesinde yer verdi.

İşte Kocaoğlu'nun "Reyting için her şey mübah" başlıklı yazısı:

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın dizinin reytinglerine katkısı olsun diye tüm sezon boyunca flörtleşmelerini izledik.

Dizi final yapınca o flörtleşmeler bitti, herkes kendi hayatına devam etti. En son da birbirlerine Instagram’dan dostane teşekkür dileklerini ilettiler.

Görüldüğü gibi reyting için her şey mübah.

Tüm yıl boyunca beraberler mi değiller mi derken dizinin reklamı için her şey yapıldı.

Hatta Demet Özdemir’in Seçkin Özdemir’den ayrılma sebebi olarak Can Yaman gösterildi.

Demet Özdemir yaz ve gençlik dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu oldu.

Ama bu dizilerdeki başarısında tamamen partneriyle aşk dedikodularının da etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

Yaman’ın partneri olmasaydı bu kadar adı anılır mıydı bilemiyorum.

Çünkü ben öyle büyük bir yetenek ve oyunculuk göremedim bugüne kadar.

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