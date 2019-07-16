Demet Özdemir ünlü oyuncunun fotoğrafını bu not ile paylaştı: Sevmek
Erkenci Kuş dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen Demet Özdemir sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Demet Özdemir dün Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaştı.
Sevinç Erbulak'ın fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir paylaşımının altına 'Sevmek' notunu düştü. Sevinç Erbulak ise Özdemir'in yorumuna 'Hem de nasıl' yazarak cevap verdi. Sevinç Erbulak ve Demet Özdemir NO:309'da birlikte rol almışlardı.
DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A KÖTÜ HABER!
Ev sahibi, ikiliye oturdukları daireyi satışa çıkardığını söylemiş. Çift, bunun üzerine evi almak istemiş. Fakat fiyatı duyunca vazgeçmişler. 5 milyon liraya satışa çıkan eve birçok kişi talip olmuş.
Anlayacağınız satış yakında gerçekleşirse Demet Özdemir ve Can Yaman, uzun süredir oturdukları evden çıkmak zorunda kalacaklar.