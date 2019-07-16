Demet Özdemir ünlü oyuncunun fotoğrafını bu not ile paylaştı: Sevmek

Sevinç Erbulak'ın fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir paylaşımının altına 'Sevmek' notunu düştü. Sevinç Erbulak ise Özdemir'in yorumuna 'Hem de nasıl' yazarak cevap verdi. Sevinç Erbulak ve Demet Özdemir NO:309'da birlikte rol almışlardı.





DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A KÖTÜ HABER!

Ev sahibi, ikiliye oturdukları daireyi satışa çıkardığını söylemiş. Çift, bunun üzerine evi almak istemiş. Fakat fiyatı duyunca vazgeçmişler. 5 milyon liraya satışa çıkan eve birçok kişi talip olmuş.

Anlayacağınız satış yakında gerçekleşirse Demet Özdemir ve Can Yaman, uzun süredir oturdukları evden çıkmak zorunda kalacaklar.