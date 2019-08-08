Demet Özdemir, Lider Şahin'den neden ayrıldı?

Oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdilerde Can Yaman ile ilişkisinin bittiği magazin kulislerinde dolaşırken, daha önceden oyuncunun Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta çiftin ilişkisine Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in sebep olduğu, yapılan baskının ayrılık getirdiği öne sürülmüştü.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak 2. Sayfa'da bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Demet Özdemir ile Lider Şahin, Didem Şahin yüzünden ayrılmadı. İddiaya göre Lider Şahin askere gittiği dönemde Demet Özdemir onu beklemedi. Bu nedenle ikili, yollarını ayırdı.

Öte yandan Lider Şahin, şimdilerde manken Didem Soydan ile birlikteliğini sürdüyor.