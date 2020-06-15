15 Haziran 2020 Pazartesi 14:32 | Son Güncelleme:
Demet Özdemir kırmızı elbiseli paylaşımıyla mest etti!
Rol aldığı dizisi koronavirüs engeline takılan oyuncu Demet Özdemir, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatilde aldı. Rotasını Ege'ye çeviren Özdemir, son paylaşımıyla ise adından söz ettirdi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep’i olarak ekrana geri dönen Demet Özdemir, kariyerinin zirvesinde yer almanın keyfini yaşıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2,5 ay kendisini evine kapatan oyuncu, normalleşme süreciyle birlikte arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı.
PAYLAŞIMI MEST ETTİ
Güzel oyuncu, teknede çekildiği kırmızı elbiseli pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı. Özdemir'in bu payaşımına yüz binlerce beğeni geldi...