Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu'nun yeni ilişkisine aile onayı

Gönlünü Yaman Taciroğlu'na kaptıran Demet Özdemir'e aile onay çıktı. Güzel oyuncu, Taciroğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmaması için iş insanıyla Instagram'da takipleşmekten kaçınmıştı. Çiçeği burnunda aşıklar, ilişkinin gizliliği için birbirlerini sosyal medyada takip etmese de anne Nedret Taciroğlu ile abla Yasemin Taciroğlu, müstakbel gelinlerine kayıtsız kalmadı.

AŞKI SOSYETEDE BULDU

Takvim'in haberine göre; anne Taciroğlu, müstakbel gelinini Instagram'da takibe aldı. Abla da annesi gibi Özdemir'i takip etmeye başlayarak ikilinin beraberliğine onay verdiklerini kanıtladı. Güzel oyuncudan da ikiliye aynı şekilde karşılık geldi. Aşkı sosyetede bulan ünlü oyuncu, müstakbel kayınvalidesi ile görümcesini Instagram'da takibe aldı. Anne- kız, Özdemir'i Instagram'da takip etse de Yaman Taciroğlu, şimdilik tedbiri elden bırakmıyor.

"AİLEDEN ONAYLI AŞK"

Anne ile kızının bu hamlesi de "Aileden onaylı aşk" dedirtti. Bu arada sosyete başta olmak üzere sanat dünyasının da gözdesi olan Nedret Taciroğlu'nun Demet Özdemir'le tanışıklığı yeni değil. Sosyetik modacı, tasarımlarının müdavimi olan Özdemir'e internet sitesinde dahi yer vermişti.