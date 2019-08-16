Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın Erkenci Kuş dizi setindeki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü fakat bu ilişkinin çok sürmediği, hatta dizinin erken final yapmasının nedeninin de Özdemir ve Yaman'ın ayrılıklarından kaynaklandığı söyleniyordu ki, ikili tekrar barıştı. Dizilerinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman sosyal medya hesapları Instagram'dan tatil karelerini paylaştılar. Yaman, köpeğiyle beraber yüzdüğü videoyu paylaştı. Demet Özdemir de Yaman'ın ardından Instagram hesabına kendi fotoğrafını yükledi. Bu iki paylaşımdaki ayrıntı ise takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin paylaşımlarında dikkat çeken manzara oldu.

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarda manzaranın aynı olması ikilinin Marmaris'te beraber tatil yaptıklarını ele verdi. Bunu bilinçli olarak yaptıklarını düşünen takipçileri 'Yeter artık kabak tadı verdiniz. Birlikte olduğunuzu söyleyin, birlikte paylaşım yapın' diye tepki gösterdi. Ünlü çiftin dikkat çekmek için böyle bir yol izlediği iddia edildi. Ünlü çiftin paylaşımlarında görünen dağ manzarasının aynı olması birlikte tatil yaptıklarını kanıtladı.