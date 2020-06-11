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  3. Demet Özdemir giydi, yok sattı
11 Haziran 2020 Perşembe 12:43 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir giydi, yok sattı

Demet Özdemir giydi, yok sattı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir, setlerin koronavirüs engeline takılmasıyla tatil sezonunu açtı. Günlük kirası 40 bin TL olan tekneyle Ege'ye açılan oyuncu, bikinili pozuyla fotoğraf paylaşınca bikinisi yok sattı!

Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, tatile bir çıktı pir çıktı! Yakın dostlarıyla önceki gün soluğu Ege'de alan 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla 725 bini aşkın beğeni aldı. Takvim'in haberine göre; Demet Özdemir'in giydiği ve toplam fiyatı 230 TL olan bikinisi de yok satmaya başladı.

ÖZDEMİR GİYDİ BİKİNİ TÜKENDİ

Tarzıyla genç kızların yakından takip ettiği ünlü oyuncunun, üstü 149.95 altı da 79.95 TL olan Oysho marka bikinisi de internette yok satıyor.

TEKNE MODASINA UYDU

Özdemir, Covid-19 nedeniyle de tatil tercihini birçok ünlü isim gibi tekneden yana kullandı. Yakın dostlarıyla günlük kirası yaklaşık 40 bin TL olan bir yatla Ege'yi dolaşan güzel oyuncu, "Hayat, Demet'e güzel" dedirtti.

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