Demet Özdemir estetik mi yaptırdı? Paylaşımı olay oldu!

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran Özdemir, oyunculuğu ve özel hayatıyla merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Demet Özdemir, bir estetik merkezinde yüzüne işlem yaptırdığı anları paylaştı. "Mis gibi oldum" diyen oyuncunun ne gibi işlemler uygulattığı ise merak konusu...