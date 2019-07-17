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  3. Demet Özdemir doğal güzelliğiyle büyüledi!

Demet Özdemir doğal güzelliğiyle büyüledi!

Demet Özdemir doğal güzelliğiyle büyüledi!

Yaptığı her paylaşım çok beğenilen yoğun ilgi gören Demet Özdemir güzelliğiyle adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir en son paylaştığı fotoğrafla bir kez daha doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Güzel oyuncuya takipçilerinden birçok yorum geldi.

Şu sıralar Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i olarak ekranlarda yer alan Demet Özdemir instagram hesabından gülümserken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.350 bine yakın beğeni alan fotoğraf binlerce de yorum aldı. Paylaştığı her fotoğraf olay olan güzel oyuncuun son fotoğrafta da doğal güzelliğiyle gündeme oturdu.

Kısa sürede bir çok kşişi tarafından beğeni alan fotoğrafa yapılan yorumlarda ise kimi hayranlarının gülümsemesini taklit ettiği ortaya çıktı.“Doğallıkta üstüne tanımam” diye yazan takipçileri de vardı.

Demet Özdemir fotoğrafın altına "Gülümse çekiyorum." notunu düştü.

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