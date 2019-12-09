Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7831
  • 6,3988
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Özdemir de Can Yaman'a tepki gösterdi! Eski aşkını böyle uyardı

Demet Özdemir de Can Yaman'a tepki gösterdi! Eski aşkını böyle uyardı

Demet Özdemir de Can Yaman'a tepki gösterdi! Eski aşkını böyle uyardı

Erkenci Kuş dizisinin çekildiği dönemde aşk yaşayan Can Yaman ve Demet Özdemir arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor! Demet Özdemir, ünlü oyuncuya uyarı verdi.

Son zamanlarda Selen Soyder için yaptığı ‘libidosu düşük’ söylemi ile büyük bir tepkiyle karşılaşan Can Yaman, eski partneri Demet Özdemir’i de yaptığı açıklamalarla rahatsız etti.

Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda eski sevgilisi Demet Özdemir için “Biz 20’nci bölümde Demet’le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık.” ifadelerini kullanmıştı. Röportajının devamında ise “Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” açıklamasında bulunan Can Yaman açıklamaları ise ünlü oyuncu Demet Özdemir’i de rahatsız etmiş olacak ki, güzel oyuncudan da Can Yaman’a konuşma yasağı geldi

Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.


Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Kadın hayranlarına karşı özel koruma tuttu
Geri sayım başladı! Tarihe geçecek
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
<p>Olay, 30 Aralık 1993 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mengen Lisesi

Öğretmen Dayağıyla Felç Kalan Gencin Ailesi, Sorumluların Tekrar Yargılanmasını İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

PKK'nın patlayıcı deposu bulundu