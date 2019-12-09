Demet Özdemir de Can Yaman'a tepki gösterdi! Eski aşkını böyle uyardı

Son zamanlarda Selen Soyder için yaptığı ‘libidosu düşük’ söylemi ile büyük bir tepkiyle karşılaşan Can Yaman, eski partneri Demet Özdemir’i de yaptığı açıklamalarla rahatsız etti.

Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda eski sevgilisi Demet Özdemir için “Biz 20’nci bölümde Demet’le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık.” ifadelerini kullanmıştı. Röportajının devamında ise “Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” açıklamasında bulunan Can Yaman açıklamaları ise ünlü oyuncu Demet Özdemir’i de rahatsız etmiş olacak ki, güzel oyuncudan da Can Yaman’a konuşma yasağı geldi

Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.