Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!

Oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alan Demet Özdemir, bu tutkusundan vazgeçemiyor. Sık sık dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, yeni dansını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu paylaşımına, "Biz biraz eğlendik... Onur Alp seninle dans etmek çok eğlenceli, şahanesin... E zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu düştü.

Oyuncunun videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi ve pek çok sayıda yorum geldi.