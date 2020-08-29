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  3. Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:01 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldız oyuncusu Demet Özdemir, dans ederken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alan Demet Özdemir, bu tutkusundan vazgeçemiyor. Sık sık dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, yeni dansını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu paylaşımına, "Biz biraz eğlendik... Onur Alp seninle dans etmek çok eğlenceli, şahanesin... E zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu düştü.

Oyuncunun videosu kısa sürede yüz binlerce kez izlendi ve pek çok sayıda yorum geldi.

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