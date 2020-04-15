Demet Özdemir dans etti, o anlar sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Demet Özdemir’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni topluyor. Ünlü oyuncu son olarak dans ettiği anları hayranlarının beğenisine sundu.

O anlara, "Kötü günler geçtiğinde yapmak istediklerimi belirledim..." notunu düşen Demet Özdemir'e çok sayıda yorum geldi.