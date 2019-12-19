Demet Özdemir 'Benimle ilgili konuşma' demişti! Can Yaman'dan eski aşkına zeytin dalı

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile 25 Aralık Çarşamba günü Tv8 ekranında sevenleriyle buluşacak. Hayranlarının büyük beğenisini kazanan dizinin ilk fragmanı da sosyal medyada paylaşıldı. Özdemir'in paylaşımına çok sayıda iltifat ifadeleri gelirken, bir detay vardı ki herkesin dikkatini çekti.

CAN YAMAN'DAN DEMET ÖZDEMİR'E BEĞENİ

Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol aldığı partneri ve eski aşkı Can Yaman, Demet Özdemir’in paylaşımına beğeni bıraktı ve adeta zeytin dalı uzattı. Ayrılık sonrası oyuncunun bu hamlesi herkesi şaşırttı.

'BENİMLE İLGİLİ KONUŞMA' DEMİŞTİ

Öte yandan Can Yaman Demet Özdemir için “Biz 20’nci bölümde Demet’le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık.” ifadelerini kullanmıştı. Özdemir ise menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını göndermişti.