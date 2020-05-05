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  3. Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı

Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı

Demet Özdemir 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna sessiz kalamadı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, karantinada sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Son paylaşımına gelen 'Kesin aşk yaşıyorsun' yorumuna ise sessiz kalamadı.

Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Demet Özdemir, sevenlerinden ayrıl kalmamak için sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından bir selfie paylaştı. 

Herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum alan Demet Özdemir, bir takipçisinden gelen 'Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz' yorumunu yanıtsız bırakmadı. Özdemir, bu yoruma “Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …” şeklinde cevap verdi.

KEREM BÜRSİN İLE AŞK YAŞIYOR MU?

28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz hafta adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmış hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti.


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