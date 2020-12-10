Demet Özdemir, Arda Turan ve Hatice Şendil'den Ali Eymen için iyilik zinciri

Tedavi için gereken 6 milyon TL’nin toplanması için ünlü oyuncular seferber oldu. Demet Özdemir, 45 bin TL’ye Balmain marka elbisesini, futbolcu Arda Turan imzalı Galatasaray formasını 15 bin euroya satışa çıkardı. ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ dizisinde oynayan Hatice Şendil de 10 bin TL değerindeki vintage küpelerini kampanya için bağışladı.