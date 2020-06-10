Demet Evgar'ı arı soktu! Dudağını arı sokan Demet Evgar'ın son hali nasıl?

Demet Evgar'ı arı soktu! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, aynı günde dudağını iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü söyledi. "Dolgu yaptırdım gayet doğal oldu" diyerek kendisini tiye alan Demet Evgar'ın son hali ise araştırılmaya başladı. Detaylı bilgiler için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.



DEMET EVGAR'IN SON HALİ NASIL?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçileriyle paylaştı. Kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.

Yaşadıkları nedeniyle hastanelik olan Evgar, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.

