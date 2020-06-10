Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Evgar'ı arı soktu! Dudağını arı sokan Demet Evgar'ın son hali nasıl?
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:38 | Son Güncelleme:

Demet Evgar'ı arı soktu! Dudağını arı sokan Demet Evgar'ın son hali nasıl?

Demet Evgar'ı arı soktu! Dudağını arı sokan Demet Evgar'ın son hali nasıl"

Demet Evgar'ı arı soktu! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, aynı günde dudağını iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü söyledi. Arı soktuğu için dudağı şişen Demet Evgar'ın son hali ise merak edilmeye başladı. Konuya ilişkin detaylı bilgiler ve Demet Evgar'ın son hali sizlerle...

Demet Evgar'ı arı soktu! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, aynı günde dudağını iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü söyledi. "Dolgu yaptırdım gayet doğal oldu" diyerek kendisini tiye alan Demet Evgar'ın son hali ise araştırılmaya başladı. Detaylı bilgiler için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

DEMET EVGAR'IN SON HALİ NASIL?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçileriyle paylaştı. Kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.

Yaşadıkları nedeniyle hastanelik olan Evgar, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu plan tüm umutları yok edecektir
G.Saray'ı yıkan haber! Sivasspor imzayı attırdı
Bakan Selçuk imzaladı... MEB'den karne genelgesi!
Bakan Albayrak'tan İstanbul'a müjde
MHP Lideri Bahçeli'den Irak'a mesaj! Türkmenlerin siyasi rolünü işaret etti
TSK'ya bomba teslimatları devam ediyor

TSK'ya bomba teslimatları devam ediyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye hareket etti