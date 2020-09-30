30 Eylül 2020 Çarşamba 02:38 | Son Güncelleme:
Demet Evgar şarkıcı oluyor
Oyuncu Demet Evgar, müzik dünyasına transfer oluyor.
‘Aile Arasında’ adlı sinema filminde sesiyle beğeni toplayan Evgar, Sezen Aksu imzalı ‘Nanay’ isimli şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prodüktörlüğünü Aykut Gürel’in üstlendiği ‘Nanay’ isimli şarkının video klibi için oyuncu, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Şimdilerde ‘Alevlerin Ardından’ adlı dizide rol almaya hazırlanan oyuncu, klipteki yeni imajıyla sevenlerini şaşırtacak.