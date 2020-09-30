  • $7,8239
  • 9,1909
  • 476.819
  • 1123.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Eylül 2020 Çarşamba 02:38 | Son Güncelleme:

Demet Evgar şarkıcı oluyor

Demet Evgar şarkıcı oluyor

Oyuncu Demet Evgar, müzik dünyasına transfer oluyor.

‘Aile Arasında’ adlı sinema filminde sesiyle beğeni toplayan Evgar, Sezen Aksu imzalı ‘Nanay’ isimli şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prodüktörlüğünü Aykut Gürel’in üstlendiği ‘Nanay’ isimli şarkının video klibi için oyuncu, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Şimdilerde ‘Alevlerin Ardından’ adlı dizide rol almaya hazırlanan oyuncu, klipteki yeni imajıyla sevenlerini şaşırtacak.

<p class='MsoNormal'>Peki, Türk ekonomisi bu seneyi nasıl kapatacak? Türkiye’nin ekonomide 20

Yeni ekonomi paketinde hangi başlıklar var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Kırmızı Mercanların derinlerdeki evi: Ayvalık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.