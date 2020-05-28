28 Mayıs 2020 Perşembe 00:38 | Son Güncelleme:
Demet Evgar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimlerden şiirlerle tiyatroculara destek!
Demet Evgar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Songül Öden, Şebnem Bozoklu ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimler, Kovid-19 salgınıyla perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için ‘Dayanışmanın 100'ü şiir platformunda bir araya geldi.
Ünlüler, Atilla İlhan’dan Nazım Hikmet’e, Pir Sultan Abdal’dan Rıfat Ilgaz’a uzanan telif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini tiyatrocular için seslendirdi. Gelirlerde tiyatro emekçilerine haftalık 250 TL’lik ‘Birlikte Kart’ temin edilerek dağıtılacak.