Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz bir arada! Alev Alev dizisinden ilk fragman!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı Alev Alev dizisinden ilk fragman geldi. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi Alev Alev, yeni sezona damga vuracak gibi görünüyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.





ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle ‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!