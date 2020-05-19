Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8681
  • 7,5127
  • 382.576
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Evgar 40 oldu: Hoş geldin, safa geldin!

Demet Evgar 40 oldu: Hoş geldin, safa geldin!

Demet Evgar 40 oldu: Hoş geldin, safa geldin!

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Manisa'da karantinada olan oyuncu Demet Evgar, 40 yaşına bastı. Evgar, yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Oyuncu Demet Evgar, çalmaya merak saldığı ukulelesi ile Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ şarkısını çalmış ve takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Evgar, bu defa da doğum günü paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 40 yaşına giren oyuncu fotoğrafına: “Canım 40'ım benim. Hoş geldin, safa geldin” notunu düştü. Başarılı oyuncuya ünlü meslektaşları ve yakın dostları da çok sayıda tebrik mesajı ile cevap verdi.


Devlet Erkanı Ata'nın huzurunda!
Başkan Erdoğan duyurmuştu... Tabelası asıldı
reklam
Tam 10 kat zam!
30 gün süre verdi... Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama
UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu