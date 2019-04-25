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  3. Demet Akbağ'ın Instagram'dan paylaştığı mesaj herkesi duygulandırdı!

Demet Akbağ'ın Instagram'dan paylaştığı mesaj herkesi duygulandırdı!

Demet Akbağ'ın Instagram'dan paylaştığı mesaj herkesi duygulandırdı!

20 yıllık eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ bugün Instagram hesabından eşine ithafen bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini de duygulandırdı.

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Ünlü oyuncu Demet Akbağ bugün sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in "Kaldı işte, Çayımız bardakta çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda" sözlerini paylaştı. Demet Akbağ'ın bu paylaşımı arkadaşları ve takipçilerini duygulandırdı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafın altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. 

Demet Akbağ geçtiğimiz hafta sonu Çika’nın ölümünün kırkıncı gününde camide mevlit okutturmuş, çıkışta konuşmak istemediğini belirterek camiden ayrılmıştı.

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