Demet Akbağ'ın Instagram'dan paylaştığı mesaj herkesi duygulandırdı!

Ünlü oyuncu Demet Akbağ bugün sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in "Kaldı işte, Çayımız bardakta çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda" sözlerini paylaştı. Demet Akbağ'ın bu paylaşımı arkadaşları ve takipçilerini duygulandırdı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafın altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Demet Akbağ geçtiğimiz hafta sonu Çika’nın ölümünün kırkıncı gününde camide mevlit okutturmuş, çıkışta konuşmak istemediğini belirterek camiden ayrılmıştı.



