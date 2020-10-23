Demet Akbağ'ın gergin anları

Demet Akbağ, Nişantaşı'nda alışverişini yaptıktan sonra objektifleri fark edince gerildi. Basın mensuplarından kendisini takip etmemesini rica etti. Ayaküstü röportaj yapamayacağını söyleyen Akbağ "Arkadaşlar lütfen peşin sıra gitmeyelim, dışarıdan kötü duruyor. Siz de yorulmayın. Bugün alışverişe çıktım" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Akbağ, son olarak 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü' projesiyle ilgili konuşmuştu. Akbağ, "Ben projeyi kabul etmemiş değilim, ben oynamıyorum. Artık gençler oynuyor. O proje bildiğiniz gibi değil zaten Beşiktaş Kültür Merkezi yapıyor. Yine bizim konuştuğunuz üzerinde tartıştığımız kimlerin oynaması birlikte karar verdiğimiz bir film olarak onlar oynuyorlar. Gençlere devrettik artık” açıklamasında bulunmuştu.