Demet Akbağ'dan müjde geldi! 25 yıl sonra yeniden 'Bir Demet Tiyatro'

Demet Akbağ’dan müjde geldi! Önceki gün Kataris adlı programa konuk olan ünlü isim, Yılmaz Erdoğan ile birlikte bir döneme damga vuran ‘Bir Demet Tiyatro’nun bazı bölümlerini yeniden yorumlayacaklarını söyledi. Salgın sürecinde Türkiye’nin büyük bir sınav verdiğini belirten Akbağ, sevenleriyle yeniden tiyatro salonlarında buluşabilmeyi temenni etti.