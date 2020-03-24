Demet Akbağ'dan koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e duygusal mesaj
Usta sanatçı Demet Akbağ, koronavirüs teşhisi konan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akbağ, "Canım Fatih ağabeyim, iyilik haberlerini alalım ve yine başarılarını alkışlayalım her zaman olduğu gibi. Mücadeleci ruhun hepimizin malumu zaten .güzel ailenin, dostlarının ve bu ülkenin sana çok ihtiyacı var. Seni seviyoruz" notunu düştü.