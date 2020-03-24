Demet Akbağ'dan koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e duygusal mesaj

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akbağ, "Canım Fatih ağabeyim, iyilik haberlerini alalım ve yine başarılarını alkışlayalım her zaman olduğu gibi. Mücadeleci ruhun hepimizin malumu zaten .güzel ailenin, dostlarının ve bu ülkenin sana çok ihtiyacı var. Seni seviyoruz" notunu düştü.