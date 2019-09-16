Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
Usta sanatçı Demet Akbağ, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte akşam yemeği yedi. Arda Turan'ın 'manevi annem' dediği Akbağ'ın Şahin ile buluşması 'tarafını belli etti' yorumlarına sebep oldu.
Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu. Başarılı oyuncu Demet Akbağ ise kendisine 'manevi annem' diyen Turan'ın davalık olduğu Özlem Ada Şahin ile buluştu.
AKŞAM ÜSTÜ KEYFİ YAPTILAR
Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Demet Akbağ ile buluşarak yemek yedi. Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, Akbağ ile olan fotoğrafını "Akşam üstü keyfi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Özlem Ada Şahin ile buluşan Demet Akbağ, aynı zamanda Arda Turan'ın çok yakın dostu.
CENAZEYE KATILAMAMIŞTI
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çika'ya 'manevi abi' Akbağ'a ise 'manevi anne' diyen Arda Turan ise aldığı haberle yıkılmıştı. Ancak Turan, antrenmanı olduğu gerekçesiyle Çika'nın cenaze törenine katılamamıştı.