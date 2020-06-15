15 Haziran 2020 Pazartesi 23:28 | Son Güncelleme:
Demet Akbağ, Demet Evgar, Onur Saylak, Engin Günaydın ve Gülse Birsel... 'Beyoğlu Sineması yeniden açılsın'
Demet Akbağ, Demet Evgar, Onur Saylak, Engin Günaydın ve Gülse Birsel, Kovid-19 dolayısıyla kapalı kalan Beyoğlu Sineması'nın yeniden açılabilmesi için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Ünlü isimler Instagram üzerinden gerçekleşen etkinlikte Beyoğlu Sineması’yla ilgili anılarını anlattı. Beyoğlu’nda okuyan Gülse Birsel, yıllardır sinemanın merkezi olan İstiklal Caddesi’nde sinema salonlarının artması gerektiğinin altını çizdi.