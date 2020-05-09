Demet Akalın'ın yorumuna İrem Derici'den ağır taş

İrem Derici karantina sürecinde Instagram'da takipçilerine bol bol fotoğraf paylaşıyor. İrem Derici'nin paylaşımına Demet Akalın'dan yorum geldi:

"Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı."

'ORTADA ADAM GÖREMEDİM'

Daha önce de Akalın'la polemik yaşayan İrem Derici, meslektaşına verdiği yanıtla eski aşklarına da taşını attı: "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim."