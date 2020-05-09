Demet Akalın'ın yorumuna İrem Derici'den ağır taş
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren İrem Derici, önceki akşam her zamanki gibi evinde giyinip süslenip poz verdi.
İrem Derici karantina sürecinde Instagram'da takipçilerine bol bol fotoğraf paylaşıyor. İrem Derici'nin paylaşımına Demet Akalın'dan yorum geldi:
"Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı."
'ORTADA ADAM GÖREMEDİM'
Daha önce de Akalın'la polemik yaşayan İrem Derici, meslektaşına verdiği yanıtla eski aşklarına da taşını attı: "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim."