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  • Demet Akalın'ın tepki gösterdiği Aleyna Tilki sessizliğini bozdu
02 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın tepki gösterdiği Aleyna Tilki sessizliğini bozdu

Demet Akalın'ın tepki gösterdiği Aleyna Tilki sessizliğini bozdu

İzmir depremi sonrası Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın'ı sinirlendirmiş, şarkıcı tepki göstermişti. Tilki'den Akalın'a yanıt geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi sonrasında sosyal medya hesaplarında sadece yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapmak gerektiğini savundu. 

"RESİMDEN ÇOK ŞU AKUT’U PAYLAŞSAN İNAN FAYDASI OLUR"

Akalın, Instagram profilinde gündem dışı bir şekilde kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki’ye de tepki gösterdi. Ünlü popçu, Tilki’nin gönderisine “Resimden çok şu AKUT’u paylaşsan inan faydası olur” yorumunu yazdı ve binlerce beğeni aldı. Akalın’ın yaptığı yorumu haklı bulanların yanı sıra tepki gösterenler takipçiler de oldu.

YARDIM MESAJIYLA YANIT

Aleyna Tilki ise önce Akalın’a yanıt vermedi, daha sonra sosyal medya hesabından AKUT yerine Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Genç şarkıcı, Instagram’ın hikâye bölümünde paylaştığı fotoğraflara “Deprem yaz, 2868’e gönder” notunu yazdı.

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