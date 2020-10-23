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23 Ekim 2020 Cuma 10:48 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Akalın'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında Alişan ile sunuculuk yapan Demet Akalın, yaptığı bir açıklamayla tepki çekti. Twitter'da Akalın'a "Özür dile Demet" etiketiyle çok sayıda tweet atıldı.

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında konuşan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının 'iyi bir şey' olduğunu ve erkek gücünün 'önemini' anlattı.

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcılarının bazıları, "Özür dile Demet" dedi. Bazıları da şarkıcıya hak verdi. Akalın'ın bu konuya ilişkin vereceği cevap ise merak konusu oldu.

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