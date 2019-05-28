28 Mayıs 2019 Salı 09:34 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:44
Demet Akalın'ın şikayetçi olduğu icra memuruna 10 yıl hapis cezası
Demet Akalın'ın hacze uğraması üzerine evi boşaltmaya almaya gelen icra memurlarının eşyalarına kasten zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu olayda, dava açıldı. İcra memuru görevini kötüye kullanmaktan 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen memuru, "Haksız ve hukuka aykırı haciz yapıldı" diyerek savcılığa şikayet etmişti. Yavuz N. adlı icra memuruyla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
'ZARAR VERMEDİM'
Memur Yavuz N. verdiği ifadede, "Eşyalara kasten zarar vermedim, evin Akalın'a ait olduğunu o anda öğrendim" dedi. Ancak memur hakkında, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı. Memur, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
(Sabah)