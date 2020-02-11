Demet Akalın'ın photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi

Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününe katıldı. Özbey'in şahitlerinden biri olan Akalın, geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Bahar- Ozan Şer çifti ile çekilen bir kareyi de takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Belini photoshop ile incelttiği görülen Akalın'ın kolunu yamultması sosyal medyada dalga konusu oldu. Takipçileri şarkıcının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Koldaki photoshop...

-Vallahi benim gözler Demet'in koluna takildi. O ne öyle? Kırık gibi

-Kolunuza ne olmuş öyle?

-Shop fazla kaçmış

AÇIKLAMA GELDİ

Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.